Х : 163 =1 разъесните всё очень надо
Математика
Х : 163 =1 разъесните всё очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти неизвестное делимое надо частное умножить на делитель x=1 X 163 x=163
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