Лучшего ученика по информатике из 9 «А» класса попросили отгадать натуральное число, о котором его друзья высказали следующие утверждения: Вова: Это число простое. Катя: Это число 9. Петя: Это число чётное. Раиса: Это число...

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Лучшего ученика по информатике из 9 «А» класса попросили отгадать натуральное число, о котором его друзья высказали следующие утверждения: Вова: Это число простое. Катя: Это число 9. Петя: Это число чётное. Раиса: Это число 15. Известно, что Вова и Катя вместе высказали ровно одно истинное утверждение (так же, как Петя и Раиса). Что это за число?

Автор: Гость