Лучшего ученика по информатике из 9 «А» класса попросили отгадать натуральное число, о котором его друзья высказали следующие утверждения: Вова: Это число простое. Катя: Это число 9. Петя: Это число чётное. Раиса: Это число...
Информатика
Лучшего ученика по информатике из 9 «А» класса попросили отгадать натуральное число, о котором его друзья высказали следующие утверждения: Вова: Это число простое. Катя: Это число 9. Петя: Это число чётное. Раиса: Это число 15. Известно, что Вова и Катя вместе высказали ровно одно истинное утверждение (так же, как Петя и Раиса). Что это за число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ж*** мамонта и твоя тоже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Красноярск, архангельск, якутск распределить в порядке уменьшения значений среднегодовой температуры воздуха
Русский язык
Помогите пожалуйста тема ,,Порядковые чеслительные.(Цифры заменить буквами) Старейший глобус изготовлен Мартином Бехайном в 1492 году
Литература