У=2(Х-5)²-3 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

Y = 2x^2-20x+47 Нули: 2x^2-20x+47 = 0 Решаем кв ур-е, думаю, что в 11 классе знаешь, как решать, расписывать не буду. X1 = 5-sqrt(3/2) !!!sqrt-корень x2 = 5+sqrt(3/2) получим параболу, которая пересекает ось ОХ в точках 5-sqrt(3/2) и 5+sqrt(3/2)