При температуре 300 К давление газа в сосуде было 50 кПа. Каким будет давление газа п??и 400 К.
Физика
При температуре 300 К давление газа в сосуде было 50 кПа. Каким будет давление газа п??и 400 К.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(кПа). Ответ: 66,6 (кПа).
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