Ученик вырезал из бумаги 2 прямоугольника. Длина первого 16 см, ширина 9 см. Чему рав??а ширина другого прямоугольника с такой же площадью, если его длина на 2 см больше длины первого?

Математика

Ученик вырезал из бумаги 2 прямоугольника. Длина первого 16 см, ширина 9 см. Чему рав??а ширина другого прямоугольника с такой же площадью, если его длина на 2 см больше длины первого?

Автор: Гость