Ученик вырезал из бумаги 2 прямоугольника. Длина первого 16 см, ширина 9 см. Чему рав??а ширина другого прямоугольника с такой же площадью, если его длина на 2 см больше длины первого?
Математика
Ученик вырезал из бумаги 2 прямоугольника. Длина первого 16 см, ширина 9 см. Чему рав??а ширина другого прямоугольника с такой же площадью, если его длина на 2 см больше длины первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*9=144 см² площадь 1-го прямоугольника 16+2=18 см длинна 2-го прямоугольника 144:18=8 см ширина 2-го прямоугольника
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