Автомобиль и мотоциклист выехали одновременно в одном направлении автомобиль ех??л со скоростью 75 километров в час а мотоциклист 67 километров час Какое расстояние проехал мотоциклист если автомобиль опередил его на 32 километра?

Математика

Автомобиль и мотоциклист выехали одновременно в одном направлении автомобиль ех??л со скоростью 75 километров в час а мотоциклист 67 километров час Какое расстояние проехал мотоциклист если автомобиль опередил его на 32 километра?

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