Автомобиль и мотоциклист выехали одновременно в одном направлении автомобиль ех??л со скоростью 75 километров в час а мотоциклист 67 километров час Какое расстояние проехал мотоциклист если автомобиль опередил его на 32 километра?

Математика
Автомобиль и мотоциклист выехали одновременно в одном направлении автомобиль ех??л со скоростью 75 километров в час а мотоциклист 67 километров час Какое расстояние проехал мотоциклист если автомобиль опередил его на 32 километра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75-67=8км/ч машина быстрее на 8 км 2)32:8=4ч время, которое машина затратила для обгона на 32 км 3)67*4=268км проехал мотоциклист, пока его обогнали на 32
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