Пожалуйста, напишите слова (если можно с вопросами). Относящиеся к теме "Обмен веществ"
Биология
Пожалуйста, напишите слова (если можно с вопросами). Относящиеся к теме "Обмен веществ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метаболизм, катаболизм, анаболизм. Как происходит газообмен? (Про альвеолы и капилярная сеть) Думаю диффузия, осмос, фагоцитоз, пиноцитоз и т.д. то же из это темы
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