Петя пошел в магазин 16:45 его любимый фильм начинается в 17:10 расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 минут успела лепети пройти домой к началу фильма

Математика

Петя пошел в магазин 16:45 его любимый фильм начинается в 17:10 расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 минут успела лепети пройти домой к началу фильма

Автор: Гость