Петя пошел в магазин 16:45 его любимый фильм начинается в 17:10 расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 минут успела лепети пройти домой к началу фильма
Математика
Петя пошел в магазин 16:45 его любимый фильм начинается в 17:10 расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 минут успела лепети пройти домой к началу фильма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До начала фильма 25мин 25-10=15(мин) остаётся до начало фильма когда Петя прийдёт в магазин 15-10=5(мин) останется когда вернётся обратно
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