Дано вибірку жирності молока (у відсотках): 3,6; 3,7; 3,1; 3,7; 3,6; 3,5; 3,4; 3,7. Знайдіть моду ці??ї вибірки.

Алгебра
Дано вибірку жирності молока (у відсотках): 3,6; 3,7; 3,1; 3,7; 3,6; 3,5; 3,4; 3,7. Знайдіть моду ці??ї вибірки.
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