Помогите пожалуйста тема ,,Порядковые чеслительные.(Цифры заменить буквами) Самый древний географический атлас появился в Греции в 150 году до нашей эры.
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Помогите пожалуйста тема ,,Порядковые чеслительные.(Цифры заменить буквами) Самый древний географический атлас появился в Греции в 150 году до нашей эры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый древний географический атлас появился в Греции в сто пятидесятом году до нашей эры.
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