Задание вынесение множителя из под знака корня напишите на листе

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Надо помнить, что подкоренное выражение квадратного корня (чётной степени) должно быть больше или равно 0 . И действует формула . Так как не знаем, какое а, неотрицательное или отрицательное, то оставляем ответ с модулем. так как под знаком квадратного корня должно быть а³≥0. А куб числа неотрицателен, если само число неотрицательно, то есть а≥0 и |a|=a и под корнем остаётся неотрицательное а. (Кстати, если а³<0, то и а<0.)