Как постепенно изменялся внешний облик человека? С чем это было связано?
История
Как постепенно изменялся внешний облик человека? С чем это было связано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предки человека обрели прямохождение. Освободившиеся при этом передние конечности могли использоваться для выполнения простейших трудовых операций. Выпрямление тела привело к переносу центра тяжести, что стало причиной перестройки костной системы и опорно-двигательного аппарата. Позвоночник стал более гибким.
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