Помогите перевести. 1) 25.03 в нашем техникуме проходил спортивный фестиваль "ТехОл??мп". 2)В фестивале принимали участие 8 команд. 3)Было много интересных конкурсов. 4)Каждая команда показала свое мастерство. 5)По всему т...

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Помогите перевести. 1) 25.03 в нашем техникуме проходил спортивный фестиваль "ТехОл??мп". 2)В фестивале принимали участие 8 команд. 3)Было много интересных конкурсов. 4)Каждая команда показала свое мастерство. 5)По всему техникуму раздавались победные крики болельщиков. 6)Жюри определило трех финалистов. 7)Но награждена была каждая команда. 8)Мне очень понравился фестиваль! 9)Я думаю,что он еще не один год соберет множество творческих и спортивных людей.

Автор: Гость