Сходства и различия между трудом свободного человека и раба Очень срочно :)

Обществознание
Сходства и различия между трудом свободного человека и раба Очень срочно :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рабство — нахождение рабами в собственности у рабовладельцев. Рабовладелец целиком владеет личностью своего раба на правах собственности. Будучи собственностью другого, раб не принадлежит самому себе и не вправе собой распоряжаться без разрешения своего хозяина. Свободный человек не принадлежит рабовладельцу и у него есть свобода выбора
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