Утворіть питальні і заперечні речення Моя чорна кішкавміє стриботи по деревах

Английский язык
Утворіть питальні і заперечні речення Моя чорна кішкавміє стриботи по деревах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
No!My black cat can jump on trees!! Can my black cat jump on trees?
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