Труд свободного человека и труд раба что у них общего и какие у них различия?
Обществознание
Труд свободного человека и труд раба что у них общего и какие у них различия?
Ответ(ы):
Гость:
Различие: раб работает для кого-то , а свободный человек работает на себя, раб делает это насильно, а свободный человек сам этого хочет. Общее:оба они работают чтобы выжить (больше не знаю, может ещё что-то есть)
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