Решите задачу В магазин привезли 10 ц. винограда . До обеда продали 1/8 всего винограда , а после обеда 1/5 остатка . Сколько винограда осталось продать ? краткая запись

Математика

Решите задачу В магазин привезли 10 ц. винограда . До обеда продали 1/8 всего винограда , а после обеда 1/5 остатка . Сколько винограда осталось продать ? краткая запись

Автор: Гость