Решите задачу В магазин привезли 10 ц. винограда . До обеда продали 1/8 всего винограда , а после обеда 1/5 остатка . Сколько винограда осталось продать ? краткая запись

Математика
Решите задачу В магазин привезли 10 ц. винограда . До обеда продали 1/8 всего винограда , а после обеда 1/5 остатка . Сколько винограда осталось продать ? краткая запись
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:8*1=1,25 ц винограда продали до обеда 10-1,25=8,75ц осталось продать после обеда 8,75*1/5=875/100*1/5=175/100=1,75ц продали после обеда 8,75-1,75=7 ц винограда осталось продать 
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