Помогите срочно помогите срочно
Математика
Помогите срочно помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1,5 0,9 -1,1 -3,8 -4,2 -6,7 б) -13/30 -9/20 -7/15 2. а) -5;-4;-3;-2;-1;0;1 б) -1;0;1;2;3;4
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