Dance/with/who/Sandy's/did/at/party/you
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Dance/with/who/Sandy's/did/at/party/you
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Who did you dance with at Sandy's party?
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