Определить общее сопротивление цепи, если сопротивление каждого резистора 2 Ом.
Физика
Определить общее сопротивление цепи, если сопротивление каждого резистора 2 Ом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=3/2=1,5 ом. R=1,5 ом. Удачи.
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