Объем конуса равен 128пи, а его высота 6. Найдите объем описанного около конуса шара.

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объем конуса=1/3*пи*R2*н=128пи R^2=3*128пи/6 R^2=64 R=8 - это радиус основания конуса. образующая конуса=корень из (36+16)=корень из52, cos А=4/корень из 52 радиус шара R=н/2cos А=3/4*корень из 52 объем шара =4/3*(3/4*корень из 52)^3=117корень из52/4