Синтаксический разбор: Девочка, которая заснула было у печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас.
Русский язык
Синтаксический разбор: Девочка, которая заснула было у печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка - подлежащее; Вскочила и стала глядеть - сказуемое; и - союз ( в кружочек) которая заснула было у печки - (уточняющий член предложения ) обстоятельство; на - предлог ( в треугольник); нас - дополнение; С испугом - обстоятельство; молчаливым - определение. ( повествовательное, простое, распространенное, двухсоставное, осложнено уточняющими членами предложения.)
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