Синтаксический разбор: Девочка, которая заснула было у печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас.

Гость: Гость:

Девочка - подлежащее; Вскочила и стала глядеть - сказуемое; и - союз ( в кружочек) которая заснула было у печки - (уточняющий член предложения ) обстоятельство; на - предлог ( в треугольник); нас - дополнение; С испугом - обстоятельство; молчаливым - определение. ( повествовательное, простое, распространенное, двухсоставное, осложнено уточняющими членами предложения.)