В чём смысл пословицы правда светлее солнца

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В чём смысл пословицы правда светлее солнца
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Автор: Гость
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Гость:
Это означает,что всегда нужно говорить правду.Какой бы она не была горькой.
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