Перепишите, раскрывая скобки. Выделите падежные окончания и подчеркните предлоги. Образец: Выехать (откуда?) из деревни(Род.п). 1. Выехать из (город, Москва, Томск). Возвратиться из (библиотека, школа, Калуга). Выйти из (клас...
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Перепишите, раскрывая скобки. Выделите падежные окончания и подчеркните предлоги. Образец: Выехать (откуда?) из деревни(Род.п). 1. Выехать из (город, Москва, Томск). Возвратиться из (библиотека, школа, Калуга). Выйти из (класс, магазин, вагон). 2. Выехать с (Урал, Кавказ). Возвратиться с (дача).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выехать ( от куда ? ) из города( Р. П) окончание а Выехать ( от куда?) из Москвы( Р.п) окончание в Выехать (от куда ?) из Томска(Р.п) окончание а Возвратиться (от куда?) из библеотеки(Р.п) окончание и Возвратиться (от куда ?) из школы(Р.п) окончание ы Возвратиться (от куда?) из Калуги (Р. П) окончание и Выйти ( от куда ?) из класса ( Р.п) окончание а Выйти ( от куда?) из магазина( Р. П) окончание а Выйти ( от куда ?) из вагона( Р.п) окончание а Выехать (от куда?) с Урала(Р.п) окончание а Выехать ( от куда?) с Кавказа(Р.п ) окончание а Возвратиться (от куда ?) с дачи(Р.п) окончание и
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