Кладовыми пресной воды служат подземные воды.Подумайте и запишите,благодаря какому природному явлению пополняются запасы подземных вод?

Окружающий мир
Кладовыми пресной воды служат подземные воды.Подумайте и запишите,благодаря какому природному явлению пополняются запасы подземных вод?
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Автор: Гость
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Гость:
Возможно талый снег весной пополняет запасы подземных вод
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