Самый древний географичекский атлас появился в Греции в 150 году до нашей эры.

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Первый географический атлас появился в 150 году нашей эры. Его создателем был греческий ученый Птолемей. Атлас отпечатали в 1477 году в городе Болонья (Италия). Самый большой атлас хранится в Немецкой государственной библиотеке в Берлине. Его вес около 250 килограммов, а размеры 1,70х2,20 метра. Этот редкий экспонат дает посетителям библиотеки возможность ознакомиться с картографическим искусством XVII столетия. Первый географический глобус хранится в городе Нюрнберге. Он изготовлен географом М. Бехаймом в 1492 г.