Запишите предложения в исправленном виде. Меня охватило сильное беспокойство, п??лучив письмо из деревни. Возвращаясь домой, пошел дождь. Придя в магазин, он оказался закрыт. Подплывая к берегу, у меня упал в воду зонт.
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Запишите предложения в исправленном виде. Меня охватило сильное беспокойство, п??лучив письмо из деревни. Возвращаясь домой, пошел дождь. Придя в магазин, он оказался закрыт. Подплывая к берегу, у меня упал в воду зонт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня охватило сильное беспокойство, когда я получил письмо. Когда я возвращался домой, пошел дождь. Когда я пришел в магазин, он оказался закрыт. Подплывая к берегу, я уронил в воду зонт.
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