Решение в столбик 0,152:16=?

Математика
Решение в столбик 0,152:16=?
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Раздели в столбик а ответ  0,0095
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