Помогите пожалуйста прочитай текст выпиши словосочетания с согласованием укажи ??асть речи Текст: Полюбуйся натюрмортом русского художника И.И. Машакова Снедь Московская хлебы Горой возвышается на столе пышные каравай румяный б...
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Помогите пожалуйста прочитай текст выпиши словосочетания с согласованием укажи ??асть речи Текст: Полюбуйся натюрмортом русского художника И.И. Машакова Снедь Московская хлебы Горой возвышается на столе пышные каравай румяный блузки золотистая плетенка с маком узорный крендель баранки затейливой формы пирожные как радует этот богатый и красочный стол
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Гость:
Снедь московская пышные караваи румяные булки золотистая плетенка узорный крендель затейливой формы богатый стол красочный стол
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