Реши неравенство 18-х lt;7
Математика
Реши неравенство 18-х lt;7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-7=11 18-11=7 Ответ: равенство будет верным если x будет больше 11 и меньше 18.
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