Постройте график функции y= Укажите для этой функции: а) область определения; б) нули; в) промежутки знакопостоянства; г) промежутки возрастания (убывания); д) область изменения.

Алгебра
Постройте график функции y= Укажите для этой функции: а) область определения; б) нули; в) промежутки знакопостоянства; г) промежутки возрастания (убывания); д) область изменения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График будет во вложении. а) Так как это квадратичная функция, и ее график парабола. То как известно: b) Сразу для будущего я упрощу нашу функцию по теореме Виета: c) Отметим эти 2 точки на числовой прямой , и получим 3 интервала и их знаки: То есть, на 1 и 3 интервалах, функция положительна, на 2 интервале, отрицательна.  Конечный ответ: , если  И , если  d) Так как коэффициент а>0 то ветви параболы смотрят вверх, и вершина такой параболы является минимумом функции. Найдем вершину: Все сделано по формулам вершины. Так как вершина является минимумом. То производная данной функции меняет в этой точке свой знак с минуса на плюс.  Отсюда следующие промежутки убывания и возрастания: Функция убывает на интервале  Функция возрастает на интервале  e) Область изменения = Область значений. Аналитически это слишком долго находить, поэтому решим это смотря на график. Мы видим что есть минимум, после минимума функция возрастает, и не идет больше вниз. То есть:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Летом средняя температура воды в Черном море около 25 С, а зимой около 7 С. Площадь п??верхности Черного моря приблизительно равна 420 000 км в ква...
Ответить
Физика
Летом средняя температура воды в Черном море около 25 С, а зимой около 7 С. Площадь п??верхности Черного моря приблизительно равна 420 000 км в ква...
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС уголС=90,уголВ=60,АВ=16см.найдите сторону СВ
Ответить
Українська мова
Скільки звуків в слові родзинки
Ответить
Русский язык
Какие бывают предложения?
Ответить