Помогите сочинить стихотворение о природе!!!СРОЧНО!!!
Литература
Помогите сочинить стихотворение о природе!!!СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце светит ярче, Журавли летят. Солнце, весна. Журавли, лето! Ох, какая красота- Не на смотреться!
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