Даны схемы реакций. Расставьте коэффициенты, определите тип реакций: а) Mg+H3PO4=Mg3(PO4)2+H2 б)Fe+Cl2=FeCl3 в)Na2CO3+HCl=NaCl+H2CO3 г)Al(NO3)3=Al2O3+N2O5

Химия
Даны схемы реакций. Расставьте коэффициенты, определите тип реакций: а) Mg+H3PO4=Mg3(PO4)2+H2 б)Fe+Cl2=FeCl3 в)Na2CO3+HCl=NaCl+H2CO3 г)Al(NO3)3=Al2O3+N2O5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3Mg+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2    замещение б) 2Fe+3Cl2=2FeCl3                          соединение в)Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2CO3    обмена г) 2Al(NO3)3=Al2O3+3N2O5              разложение
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