Первый самолет братьев Райт пролетел 30 м за 10 с. Какова была его скорость?
Математика
Первый самолет братьев Райт пролетел 30 м за 10 с. Какова была его скорость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:10=3 км/с это просто
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