В государстве z осуществляется широкое производство товаров массового потреблен??я, большинство производственных процессов автоматизированно, к какому типу относится общество z?
Обществознание
В государстве z осуществляется широкое производство товаров массового потреблен??я, большинство производственных процессов автоматизированно, к какому типу относится общество z?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индустриальному обществу.
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