Задание 7 На одной чаше весов тыква и ещё гирька массой 200г,а на другой-гиря массой 3 кг и гирька массой 50 г.Весы в равновессии,.Сколько весит тыква?

Математика

Задание 7 На одной чаше весов тыква и ещё гирька массой 200г,а на другой-гиря массой 3 кг и гирька массой 50 г.Весы в равновессии,.Сколько весит тыква?

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