Задание 7 На одной чаше весов тыква и ещё гирька массой 200г,а на другой-гиря массой 3 кг и гирька массой 50 г.Весы в равновессии,.Сколько весит тыква?

Математика
Задание 7 На одной чаше весов тыква и ещё гирька массой 200г,а на другой-гиря массой 3 кг и гирька массой 50 г.Весы в равновессии,.Сколько весит тыква?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3кг50г=3050 г Пусть вес тыквы = х. Составляем уравнение: х+200=3050 х=3050-200 х=2850г 2850=2 кг 850г Ответ: тыква весит 2 кг 850г
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