Смысл пословицы знай то, о чем говоришь

Русский язык
Смысл пословицы знай то, о чем говоришь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоесть сначала нужно подумать прежде чем говорить !
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