Из 15 туристов надо выбрать дежурного и его помощника.сколькими способами это можно сделать
Алгебра
Из 15 туристов надо выбрать дежурного и его помощника.сколькими способами это можно сделать
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Гость:
Можно выбрать 210 способами
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