49 БАЛЛОВ Задание 14 . У исполнителя Умножатель две команды, которым п??исвоены номера: 1. умножь на 2 2. прибавь 3 Первая из них умножает число на 2, вторая — прибавляет к числу 3. Составьте алг...
Информатика
49 БАЛЛОВ Задание 14 . У исполнителя Умножатель две команды, которым п??исвоены номера: 1. умножь на 2 2. прибавь 3 Первая из них умножает число на 2, вторая — прибавляет к числу 3. Составьте алгоритм получения из числа 4 числа 62, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 21122 – это алгоритм: прибавь 3 умножь на 2 умножь на 2 прибавь 3 прибавь 3, который преобразует число 2 в 26). Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие задачи удобно решать с конца, поменяв операции на противоположные: 62 / 2 31 - 3 28 / 2 14 / 2 7 - 3 Собираем алгоритм: 21121
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