49 БАЛЛОВ За­да­ние 14 . У ис­пол­ни­те­ля Умно­жа­тель две ко­ман­ды, ко­то­рым п??и­сво­е­ны но­ме­ра: 1. умножь на 2 2. при­бавь 3 Пер­вая из них умно­жа­ет число на 2, вто­рая — при­бав­ля­ет к числу 3. Со­ставь­те ал­г...

Информатика

49 БАЛЛОВ За­да­ние 14 . У ис­пол­ни­те­ля Умно­жа­тель две ко­ман­ды, ко­то­рым п??и­сво­е­ны но­ме­ра: 1. умножь на 2 2. при­бавь 3 Пер­вая из них умно­жа­ет число на 2, вто­рая — при­бав­ля­ет к числу 3. Со­ставь­те ал­го­ритм по­лу­че­ния из числа 4 числа 62, со­дер­жа­щий не более 5 ко­манд. В от­ве­те за­пи­ши­те толь­ко но­ме­ра ко­манд. (На­при­мер, 21122 – это ал­го­ритм: при­бавь 3 умножь на 2 умножь на 2 при­бавь 3 при­бавь 3, ко­то­рый пре­об­ра­зу­ет число 2 в 26). Если таких ал­го­рит­мов более од­но­го, то за­пи­ши­те любой из них.

Автор: Гость