Определите , какое из переведённых сочетаний слов не является словосочетанием в предложении 3 - По уличным стокам вдоль тротуаров бегут коричневые стремительные ручьи , неся с собою пух и щепки и отражая в себе по-весеннему про...
Русский язык
Определите , какое из переведённых сочетаний слов не является словосочетанием в предложении 3 - По уличным стокам вдоль тротуаров бегут коричневые стремительные ручьи , неся с собою пух и щепки и отражая в себе по-весеннему прозрачно-голубое небо . А вот словосочетании в которых надо выбрать одно которое не является им . 1 - Бегут по стокам. 2 - Коричневые ручьи 3 - Бегут Ручьи 4 - Бегут вдоль тротуаров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 не является, потому что подлежащее и сказуемое не являются словосочетаниями☝
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