Реши пример 1548:(9-3)+983*4=
Математика
Реши пример 1548:(9-3)+983*4=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое действие в скобках, второе деление на результат первого, третье умножение, четвертое сложение второго с третьим. 1) 9-3=6; 2)1548:6=258; 3)983*4= 3932; 4)258+3932=4190.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить три словосочетания со словом Стихотворение чтобы раскрыть ег?? разные лексические значения
Алгебра
Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится на высоте 3,2 м от земли. Длина троса равна 4 ...
Математика
Каждую звёздочку примере два*два*два можно заменить на один из знаков арифметического действия какой результат нельзя получить