Реши пример 1548:(9-3)+983*4=

Математика
Реши пример 1548:(9-3)+983*4=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое действие в скобках, второе деление на результат первого, третье умножение, четвертое сложение второго с третьим. 1) 9-3=6; 2)1548:6=258; 3)983*4= 3932; 4)258+3932=4190.
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