7 тетрадей стоят 420 рублей, а 4 ручки - 440 рублей. На сколько рублей ручка дороже тетр??ди?

Математика

7 тетрадей стоят 420 рублей, а 4 ручки - 440 рублей. На сколько рублей ручка дороже тетр??ди?

Автор: Гость