7 тетрадей стоят 420 рублей, а 4 ручки - 440 рублей. На сколько рублей ручка дороже тетр??ди?
Математика
7 тетрадей стоят 420 рублей, а 4 ручки - 440 рублей. На сколько рублей ручка дороже тетр??ди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 5 рублей эт правда )
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