Найдите значение числового выражения: 2,18+1,35/2,7+6,02-5,9+0,4/2,5*(4,2-1,075)
Математика
Найдите значение числового выражения: 2,18+1,35/2,7+6,02-5,9+0,4/2,5*(4,2-1,075)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1,35/2,7=0,5 2)0,4/2,5=0,16 3)4,2-1,075=3,125 4)0,16*3,125=0,5 5)2,18+0,5=2,68 6)2,68+6,02=8,7 7)8,7-5,9=2,8 8)2,8+0,5=3,3 Вроде правильно!
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