Как питается рак,какие приспособления помогат ему в этом?!помогите пожалуйста?

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Пищеварительная система начинается ротовым отверстием. Изо рта пища поступает в желудок , состоящий из 2 отделов. в первом отделе имеются жирновки , при помощи которых пища измельчается. потом она оказывается во втором отделе желудка, где перецеживается. Крупные частички пищи задерживаются и возвращаются в первый отдел, а мелкие поступают в кишечник. В средней отдел кишечника впадают протоки печени. В кишечнике и печени происходит переваривание пищи и всасывание питательных веществ. Заканчивается пищеварительная система анальным отверстием, расположенным на хвостовом сегменте брюшка. Раки питаются моллюсками, трупами животных, растениями .