Рассказ из 5 предложений на тему "важно ли человеку мечтать?"

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Рассказ из 5 предложений на тему "важно ли человеку мечтать?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, человеку важно мечтать. Какой же человек не мечтает о чем нибудь? Каждый о чем либо мечтает и этим достигает своих целей. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать.
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