Уравнение: Две целых,одна третья икс, плюс,две целых пять двенадцатых,равно три ц??лых две девятые,икс плюс,одна целая одна третья!!!! 2) Уравнение: Три десятых,минус одна четвертая,равно пять целых минус четыре икс! Решит...

Математика

Уравнение: Две целых,одна третья икс, плюс,две целых пять двенадцатых,равно три ц??лых две девятые,икс плюс,одна целая одна третья!!!! 2) Уравнение: Три десятых,минус одна четвертая,равно пять целых минус четыре икс! Решите пожалуйста срочно,очень срочно

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