Уравнение: Две целых,одна третья икс, плюс,две целых пять двенадцатых,равно три ц??лых две девятые,икс плюс,одна целая одна третья!!!! 2) Уравнение: Три десятых,минус одна четвертая,равно пять целых минус четыре икс! Решит...

Математика
Уравнение: Две целых,одна третья икс, плюс,две целых пять двенадцатых,равно три ц??лых две девятые,икс плюс,одна целая одна третья!!!! 2) Уравнение: Три десятых,минус одна четвертая,равно пять целых минус четыре икс! Решите пожалуйста срочно,очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  2 1/3 х +2 5/12= 3 2/9 х + 1 1/3;       2 5/12 - 1 1/3 = 3 2/9 х - 2 1/3 х, приводим к единому знаменателю:        29/12 - 16/12 = 29/9 х - 21/9 х;         13/12 = 8/9 х;          х = 13/12  умножить на 9/8;          х = 39/32= 1 7/32
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