Составь и запиши уравнение,корегь которого равен 263

Математика
Составь и запиши уравнение,корегь которого равен 263
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+237)+(320-х)=557 вот уравнение
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