Решите plz уравнение 96-(х+15)÷7=87

Математика
Решите plz уравнение 96-(х+15)÷7=87
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96-(х+15):7=87 (х+15):7=96-87 (х+15):7=9 х+15=9*7 х+15=63 х=63-15 х=48 96-(48+15):7=87 96-63:7=87 96-9=87 87=87
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