Задай 5 вопросов разных типов к предложению: 1. My brother is doing his homework now. 2.Mr. Golovin works in a Russian school. Помогите пожалуйста. Буду очень благодарна.

Математика
Задай 5 вопросов разных типов к предложению: 1. My brother is doing his homework now. 2.Mr. Golovin works in a Russian school. Помогите пожалуйста. Буду очень благодарна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What is your brother doing? Where does Mr Golovin work? When is your brother doing his homework? What does Mr Golovin do in Russia? Только по два смогла
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