Задай 5 вопросов разных типов к предложению: 1. My brother is doing his homework now. 2.Mr. Golovin works in a Russian school. Помогите пожалуйста. Буду очень благодарна.

Математика

Задай 5 вопросов разных типов к предложению: 1. My brother is doing his homework now. 2.Mr. Golovin works in a Russian school. Помогите пожалуйста. Буду очень благодарна.

Автор: Гость