Помогите преобразовать в косвенную речь!

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Помогите преобразовать в косвенную речь!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.He asked me  when can i talked to you. 2.Eric said to me come and had a look at he new bike 3.David said me  that he had got the ticket to the concert
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