Помогите преобразовать в косвенную речь!
Английский язык
Помогите преобразовать в косвенную речь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.He asked me when can i talked to you. 2.Eric said to me come and had a look at he new bike 3.David said me that he had got the ticket to the concert
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